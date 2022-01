Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een verdeelde opening tegemoet,

IG voorziet een openingsverlies van 17 punten voor de Duitse DAX, een plus van 25 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de Europese beurzen donderdag vooral bezig waren om het rentebesluit van de Federal Reserve te verwerken. De Fed maakte woensdagavond duidelijk dat het in maart waarschijnlijk de rente gaat verhogen. Volgens Hewson rekenen de markten inmiddels op vijf renteverhogingen in 2022.

"En Powell nam niet de gelegenheid om de mogelijkheid uit te sluiten dat de Fed de rente bij elk besluit dit jaar zal verhogen of met 505 basispunten per keer als dat nodig is", aldus Hewson.

Tijdens de middaghandel wisten de beurzen op te veren, na sterke groeidata uit de VS, zag Hewson.

Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig in Europa. Het consumentenvertrouwen in Duitsland bleek in februari iets verbeterd, meldde GfK. Het vertrouwenscijfer van 6,9 negatief was wel een stuk beter dan de min 8,0 die werd verwacht.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft in het vierde kwartaal meer inkomsten en winst behaald dan verwacht en verraste met het bericht dat bijna alle kosten van de reorganisatie geboekt zijn. Het aandeel steeg bijna 4,5 procent.

SAP behaalde in het vierde kwartaal van vorig jaar een hogere omzet, maar het operationele resultaat en de marges stonden onder druk, hetgeen conform voorlopige cijfers was. Het aandeel verloor 6 procent.

Bij EasyJet halveerde het verlies in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar bijna, maar de omikronvariant van het coronavirus beïnvloedt wel de boekingen op korte termijn. Het aandeel steeg licht.

De kwartaalcijfers van STMicroelectronics werden in Parijs beloond met een stijging van het aandeel met 2 procent. De chipfabrikant wil miljarden investeren in het uitbreiden van de capaciteit.



In Parijs viel verder de koerswinst voor het aandeel Sanofi van ruim 3 procent op, samen met het verlies van ruim 2,5 procent voor het aandeel Dassault Systèmes.

In Frankfurt noteerde het aandeel RWE een koerswinst van meer dan 5 procent en viel de koers van het aandeel Delivery Hero met ruim 3 procent terug. In Amsterdam verloor sectorgenoot Just Eat Takeaway bijna een half procent.

Euro STOXX 50 4.174,08 (+0,2%)

STOXX Europe 600 470,33 (+0,7%)

DAX 15.524,27 (+0,4%)

CAC 40 7.023,80 (+0,6%)

FTSE 100 7.554,31 (+1,1%)

SMI 12.176,90 (+0,7%)

AEX 753,79 (+0,2%)

BEL 20 4.105,45 (+0,6%)

FTSE MIB 26.882,47 (+1,0%)

IBEX 35 8.706,00 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een hogere opening. Beleggers kunnen aan de slag met de beter dan verwachte kwartaalcijfers van Apple. In de nabeurshandel donderdag steeg het aandeel 3,5 procent nadat de techreus de verwachtingen op alle fronten wist te verslaan.

Wall Street is donderdag lager gesloten. Overwegend sterke economische cijfers zorgden aanvankelijk voor een impuls, maar het optimisme verdween gedurende de sessie.

De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 6,9 procent. Dit was veel beter dan de 5,5 procent die was voorspeld en een flinke opleving ten opzichte van de 2,3 procent in het voorgaande kwartaal. Over heel 2021 kwam de Amerikaanse groei uit op 5,7 procent. De consumentenbestedingen, een belangrijke motor voor de groei, stegen in het vierde kwartaal 3,3 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijkt dat de Amerikaanse economie goed wist te herstellen aan het eind van 2021.

Het aantal nieuwe steunaanvragen was afgelopen week lager dan verwacht. Het cijfer daalde van 290.000 tot 260.000 in plaats van de verwachte 265.000. De vraag naar duurzame goederen daalde iets in december. De aanstaande woningverkopen daalden in dezelfde maand.

Het sentiment blijft echter kwetsbaar. De Fed signaleerde woensdagavond in zijn rentebesluit dat de renteverhogingen in maart gaan beginnen, om de inflatie te beteugelen. Volgens voorzitter Jerome Powell kan de centrale bank de rente sneller gaan verhogen dan de afgelopen tien jaar het geval was. Het laat zien dat de Fed "haast heeft", zei John Vail van Nikko Asset Management in Tokyo. "De Fed is heel snel serieus geworden en dat heeft een effect op de markten."

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het rentebesluit woensdag naar 1,87 procent maar noteerde donderdag op 1,81 procent.

Onzekerheid rond een mogelijke Russische invasie van Oekraïne werpt ook zijn schaduw, zeiden analisten. Rusland is een grote olie- en aardgasexporteur en de energieprijzen blijven stijgen, terwijl de aandelenkoersen dalen. De Fed zal pas gerust zijn over inflatie als de olieprijzen weer dalen, denkt Vail.

De olieprijs verloor donderdag licht terrein na een volatiele sessie. Bij een settlement van 86,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 0,9 procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws

McDonald's stelde teleur met een omzetstijging van 13 procent in het vierde kwartaal. Ook de winst van 2,23 dollar per aandeel was iets lager dan de 2,34 dollar die analisten hadden verwacht. Het aandeel daalde een half procent.

Sherwin-Williams boekte een fors lager resultaat in het vierde kwartaal. Dit kwam niet als een verrassing. Het aandeel verloor meer dan 3 procent.

Comcast boekte een 10 procent lagere nettowinst in het vierde kwartaal. Het aandeel verloor bijna een procent.

Tesla behaalde afgelopen kwartaal een recordwinst. CEO Elon Musk zei dat er dit jaar geen nieuwe modellen zullen worden geïntroduceerd. Het aandeel daalde zo'n 11,5 procent.

Intel behaalde in het vierde kwartaal minder winst en presteerde ook onder de verwachting. Het aandeel verloor 7 procent.

Netflix steeg rum 7,5 procent nadat bekend werd dat Pershing Square Capital Management van Bill Ackman ruim 3 miljoen aandelen in de streamingdienst heeft gekocht. Dat zou Ackman vermoedelijk ruim een miljard dollar hebben gekost.

Pfizer won 1,5 procent nadat zijn coronapil paxlovid een positieve beoordeling heeft gekregen in de Europese Unie.

Apple heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald dan verwacht, terwijl de iPhone-verkopen ook hoger waren dan de markt had voorspeld. Het aandeel veerde nabeurs met ruim 5 procent op.

S&P 500 index 4.326,51 (-0,5%)

Dow Jones index 34.160,78 (-0,02%)

Nasdaq Composite 13.352,78 (-1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger.

Nikkei 225 26.742,31 (+2,2%)

Shanghai Composite 3.406,63 (+0,4%)

Hang Seng 23.621,62 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1154. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1146.

USD/JPY Yen 115,41

EUR/USD Euro 1,1154

EUR/JPY Yen 128,73

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenprijzen - December (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Januari (NL)

07:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - December (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Januari def. (eur)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (Bel)

11:30 Inflatie - Januari (Bel)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - December (VS)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 UniCredit - Cijfers vierde kwartaal (Ita)

13:00 Caterpillar - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers vierde kwartaal (VS)