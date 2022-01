WeTransfer blaast beursgang af

Ik zou hier zelf nooit in investeren. Ik zie er echt geen rendabel business model in. Het is uiteindelijk tijdelijk opslag van bestanden. Er zijn zo ontzettend veel andere gratis alternatieven die exact het zelfde kunnen doen.

Een onedrive, een google drive, dropbox, (In nederland gebruikt de overheid bijv hun eigen bestandenpostbus.nl website) en ook veel andere landen overheden hebben hun eigen methodes. Bedrijven zullen niet snel hun coorperate data gaan storen bij een commericele partij. (gevoelige bedrijfsinformatie deel je niet) Dus ik zie niet snel dat iemand voor een abonnements vorm zou aan. Opslag is gewoon erg goedkoop en kun je zelf regelen. Ook Azure , Amazon etc hebben eenvoudige methodes om data te delen tussen bedrijven.