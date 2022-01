PostNL boekt sterke resultaten

- Dividend 2021 dus 38-40 cent (obv 70-75% pay-out van 277mln)

- Aandeleninkoop van 250mln in 2022 en 2023 (15% huidig aantal aandelen!)

- Aandeleninkoop 2022 (165mln) zal na 50% stockdividend in 2022 het aantal aandelen verminderen tot 495mln

- Obv van 80mln mi der ebit in 2022 en 495mln aandelen en 75% payout een dividend van 31cent in 2022

- Aandeleninkoop 2023 (85mln) zal de verwatering door stockdividend in 2023 geheel opvangen.



Ergo PostNL gaat terug naar 495mln aandelen en geeft een dividend van 38-40 cent over 2021 en 31 cent in 2023. In 2024 is reeds winstgroei aangekondigd obv automatisering.



Ik wordt hier wel enthousiast van en blijf lekker zitten!



11.6% dividend over 2021 en 9,3% over 2023, en verder groeien in 2024. M.I. Zeer aantrekkelijk…