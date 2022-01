Europese beurzen maken zich op voor herstel

herstel ? .. daar is het nog te vroeg voor, vrees ik

opluchting aan de beurzen worden gebruikt om geld uit de markt te halen, niet erin te stoppen

outflow van gelden aan de beurs overtreft al een tijdje inflow

eerst was het nog rotatie uit de ene sector naar de andere zoals Tech naar Financials - nu is het gewoon geld uit de beurzen halen



verder zie je steeds meer belangstelling van fonds en asset-managers om geld te steken in niet beursgenoteerde bedrijven zodat hun performance niet afgerekend gaat worden op koers performance van de aandelen, waar zowel interne als externe factoren zwaar kunnen wegen op koersontwikkeling ; bij investeringen in niet beursgenoteerde bedrijven worden ze afgerekend op financiële resultaten van de bedrijven



de adviezen zijn dan ook enkel die bedrijven te kopen die sterk cash weten te genereren en dat uitbetalen naar de aandeelhouder in de vorm van dividend en/of aandelen inkoop

alles wat gebaseerd is op hoop en groei voor de toekomst , hoeft men nu even niet