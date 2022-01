Volatiel Wall Street eindigt in het groen

Amerikanen lijken tegenwoordig op struisvogels. Zolang je je kop in het zand steekt, is er geen enkel gevaar.

Totdat ze hun kop uit het zand halen en de reële renteverhogingen lezen, de situatie rond Oekraïne aanschouwen en de afbouw van stimuleringen onder ogen zien.

Daarna zetten ze hun roze bril af en zien dan pas de realiteit, dat het feestje over is.

Een sell van aandelen tot gevolg. Het kan niet lang meer duren of we zien veel rodere koersborden.

Vooral in Amerika moet de opgeklopte lucht uit de aandelen. 25 a 30% kan er zomaar vanaf en dan nog staan de aandelen daar hoog.



Het wordt tijd voor realiteit.