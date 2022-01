Consortium doet bod op Accell

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium onder leiding van KKR heeft een bod gedaan op Accell van 58,00 euro per aandeel. Dit maakte de fietsenfabrikant maandagochtend bekend.

In totaal biedt het consortium daarmee circa 1,56 miljard euro op Accell, inclusief dividend. Het overnamebod biedt een premie van 26 procent op de slotkoers van vrijdag en van 42 procent over de afgelopen drie maanden.

Accell heeft al laten weten achter het bod te staan. "Accell zal beter gepositioneerd zijn als het in private handen komt om te kunnen investeren in de toekomstige groei op lange termijn", aldus de fietsenfabrikant in een verklaring. "We krijgen er een sterke aandeelhouder bij", aldus CEO Ton Anbeek in gesprek met ABM Financial News. "KKR is een goede speler die oog heeft voor de lange termijn en zal helpen bij de verdere groei van het bedrijf", aldus Anbeek. "We kunnen nu versneld gaan investeren in onder meer IT en e-commerce."

Voor werknemers verandert er volgens Anbeek niets. "Het bedrijf blijft in de huidige vorm bestaan, er zal geen reductie plaatsvinden."

Op de vraag of zich in de afgelopen maanden nog andere investeerders hebben gemeld, antwoordt Anbeek dat dit niet het geval is. "In oktober zijn we voor het eerst benaderd door KKR en in november lag er een intentieovereenkomst. Gisteren werden de laatste puntjes op de 'i' gezet."

Het consortium zegt de financiering al rond te hebben. Teslin, dat een belang van 10,8 procent in Accell heeft, zegt de overname te steunen. Ook Hoogh Blarick, met een belang van 7,5 procent, staat achter het bod.

CEO Ton Anbeek, CFO Ruben Baldew en CSCO Francesca Gamboni blijven het bedrijf ook na de overname leiden.

De overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders en zal dan naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal of aan het begin van het derde kwartaal dit jaar worden afgerond. Anbeek verwacht geen uitdagingen in de afronding van de deal.

Update: om reactie CEO toe te voegen.