AEX kleurt bijna volledig rood. ASML, Besi en Arcelor verliezen ruim 3%.

Ik zit mij nog steeds af te vragen waar het geld uit de tech sector is heen gegaan. De tech sector is in vergelijk met de andere sectoren tig keer groter, dus ook de hoeveelheid geld wat uit de tech sector is onttrokken deze maand is enorm.



Het is niet naar obligaties gegaan, die zijn ook massaal van de gang gedaan en ook niet naar goud. dat laatste is ook niet enorm gestegen. De andere sectoren zijn te klein om het geld dat uit de tech sector is onttrokken te absorberen zonder dat de aandelen uit de sectoren qua koers drie keer omhoog zouden gaan. Ik heb dus het idee dat het geld ergens geparkeerd staat aan de zijlijn en door de inflatie van 7% gewoon na een jaar 7% minder waard geworden is. Waar gaat dat geld weer heen op termijn, naar tech is mijn idee. Ik hoor graag andere ideeën hierover.?