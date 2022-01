Netflix onderuit na matige outlook

In de nabeurshandel daalde het aandeel ruim 15 procent.



De winst per aandeel kwam uit op 1,33 dollar, wat beter was dan de 1,19 dollar per aandeel een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten gingen uit van een winst per aandeel van 0,83 dollar.



Verder steeg de omzet op jaarbasis van 6,64 miljard naar 7,71 miljard dollar, waar analisten ook 7,71 miljard dollar voorspelden.