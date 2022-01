ECB: monetaire koerswijziging niet uitstellen om financiële stabiliteit

Het uitgangspunt bij het instellen van de ECB was dat het geen politiek instrument zou worden. Met de komst van Draghi en Lagarde is dit echter toch gebeurd: de rente laag houden zodat sommige landen niet onder financiële druk komen.



Want het argument dat deze langdurige lage rente nodig is voor het bevorderen van investeringen is onzin. Er is geld in overvloed voor bedrijven, echter zij zullen alleen investeren als zij voldoende kansen zien waarop zij een goed rendement verwachten. Wat er wel is gebeurd is dat er asset bubbels zijn ontstaan en pensioensystemen zoals in Nederland uitgehold. De instabiliteit van de markt is hiermee eigenlijk toegenomen. De ECB met hun inconsequente argumentatie is daarmee een lachertje geworden.