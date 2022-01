WeTransfer maakt bandbreedte uitgifteprijs beursgang bekend

WeTransfer is een mooi product waar veel mensen gebruik van maken. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom niet één van de grote jongens met zo een product komt. Het concept is heel snel te kopiëren.



Naast een flinke cloud is eenvoudige software snel te maken. Wellicht is het verdienmodel niet geweldig. Nu WeTransfer meer uit de luwte komt met een beursgang, zou ik er niet van staan te kijken als Google of Microsoft starten met een vergelijkbare dienst.



Wellicht wordt er een bod gedaan tzt op WeTransfer maar ik denk dat het goedkoper is voor één van de beide genoemde bedrijven om het zelf uit te gaan rollen. Al met al wordt WeTransfer voor mij geen aandeel om op mijn verlanglijst te zetten.