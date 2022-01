AEX hoger van start, Prosus wint Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,6 procent hoger naar 777,11 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won Prosus 5 procent, Just Eat-Takeaway won krap 2 procent. Philips leverde krap twee procent in, nadat Jefferies het aandeel van de kooplijst haalde. InPost verloor in de AMX meer dan 2 procent. Inde AScX won Sif anderhalf procent. Bron: ABM Financial News

