ASML verdubbelt dividend

realiseerde in het vierde kwartaal een omzet van 4,99 miljard euro, dat is iets minder dan de analistenverwachting van 5,12 miljard. De brutomarge kwam evenwel met 54,2 procent een pak hoger uit dan verwacht (51,6%). Ook de nettowinst van 1,77 miljard euro was beter dan verwacht (1,53 miljard euro).



De producent van chipmachines geeft ook vooruitzichten voor 2022. Het mikt op een omzet van 20 miljard euro, wat beduidend minder is dan de analistenverwachting van 22,12 miljard. ASML zegt hierbij nadrukkelijk dat de prognose rekening houdt met de recente brand in de fabriek in Berlijn. Die blijkt dus een duidelijke impact te hebben op de omzet dit jaar.