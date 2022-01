Komende week luidt ASML Nederlandse cijferseizoen in

Er is nog meer dan het cijferseizoen…



Het lijkt erop dat de Europese financiële markten zich momenteel betrekkelijk weinig zorgen maken over de sinds vrijdag sterk opgelopen spanning tussen Rusland en Oekraïne. De reden dat beurzen (nog)niet sterk onderuit zijn gegaan is gelegen in het feit dat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beheerders van beleggingsfondsen simpelweg geen mandaat voor verkoop hebben. Met andere woorden, vooruitlopen en actie ondernemen op mogelijke ingrijpende gebeurtenissen gebeurd niet of in zeer beperkte mate. Men werkt met langjarige modellen die bestaan uit variabelen zoals rente, valutastanden, economische verwachtingen en politiek beleid enz. Events of mogelijke (onvoorspelbare?)gebeurtenissen worden benoemd onder de noemer ‘Black Swan’, en daar kunnen onze grootbeleggers niets mee want dat is random (wildcard) en dat past nou eenmaal niet in het model. Wat gebeurd er dan wel als het Russische conflict ontvlamt en de beurzen vervolgens gaan dalen? In ieder geval worden aankooporders direct opgeschort waardoor de biedzijde van stocks voor een groot gedeelte wegvalt. Daarnaast wordt de aandelenweging enerzijds bij daling te hoog waardoor men genoodzaakt is om posities te decimeren, anderzijds ontstaat er een aanvullende verkoopdruk om reden dat het conflict nu een feit is en de risicovariabele in het model een opwaartse spike laat zien. Een eventueel conflict met Rusland heeft nog meer nadelige gevolgen. De gasprijs zal waarschijnlijk op een relatief hoog niveau blijven hetgeen de toch al aanwezige inflatie zeker niet zal verminderen. Oplopende inflatie, oplopende rente, maar ook economische stimuleringspakketten die worden teruggebracht, en de lagere winstverwachtingen van beursgenoteerde bedrijven spelen de beurzen ook parten. De meeste vermogensbeheerders en aandelenbezitters verwachten dat het niet zo’n vaart zal lopen. Dat is wel te verklaren, want als je positie hebt dan ben je veel minder bereid de risico’s op waarde in te schatten. Men ‘praat namelijk naar z’n positie’. Je kunt de zaak ook omkeren. Stel, ik heb een vrij belegbaar vermogen tot mijn beschikking, zou ik dan nu gaan aankopen? Het is niet uitgesloten dat beurzen een nieuw evenwicht gaan zoeken met betrekking tot toekomstige rentes en winstverwachtingen, los van het ‘Black Swan’ event zoals het Russisch Oekraïens geschil.



Bijlage: AEX Grafiek.(AEX 770 = pivotpoint)