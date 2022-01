Bijna 324 miljoen coronabesmettingen

Het word echt hoog tijd dat we weer normaal gaan doen, angst heeft ons nu bijna 2 jaar in een wurgende houtgreep, het huidige virus heeft veel weg van een zware verkoudheid, hebben we daar ooit op getest, geboostert, medice mondkapjes gedragen en nog veel meer van dit gedoe; schaf alles per direkt af, behalve de 1,5m regel, het middel beschadigd physologisch en ekonomisch, vele malen meer dan de kwaal, de meiden op ic doen spelletjes met elkaar; oorzaak; bijna geen instroom van nieuwe zieke corona mensen, kom nederland, eet vele soorten fruit, prik je elke dag met heerlijke verse groenten en ga naar buiten, daar vaar je 10x beter wel van dan van angsthaas Rutte en zijn maatjes!!

Nou, ik deed wel weer een hele slimme zet, vorige week om mijn positie besi te halveren, volgens mij door een zwaar down advies op besi, door bank of amerika, 1 week later komen ze opeens met een topadvies, nou besi werd opeens de gangmaker in chipland+19,64%, nog nooit eerder vertoond!!

Metaal blijft ook als een gek omhoog scheren; aperam+10,37%, arcelor +6,26%, ik vind dat toch wel een beetje vreemd, de metaal producenten, staan bijna bovenaan de lijst van bedrijven, die hard geraakt worden door steendure energie, ik verwacht forse happen uit hun winsten,als ik er fors inzat, dan zou ik nu minstens de helft verkopen!!

Value jagers liet trouwers een grafiek zien, waar ik niet vrolijk van word, de historie leert, dat na elke grondstoffen piek er een giga beursdip volgt!!

Gelukkig heeft het door mij nu tamelijk veilige shell, van de week, opnieuw ook leuk gescoord+4,79%, Nico had in potcast 53 een uiterst waardevol gesprek met energie specialist J van de Beukel, die liet een heel helder licht schijnen over olie, gas en uranium en steeds meer duurzaam spul!!

Kpn lijkt de opgaande lijn vast te gaan houden+1,12%!!

Wat je met de rente aan moet weet ik echt niet, het lijkt wel een balletdanser, zo springt hij op en neer, ing sprong in ieder geval op+3,41%, al vond ik de reakties op de mooie cijfer verhalen van zijn amerikaanse collega's stevig negatief, weer die steeds sterkere trend op de beurs; als je met iets goeds voor den dag komt, dan krijg je klappen!!

Over klappen gesproken, post nl werd bont en blauw geslagen door dat zelfde dubieuze bankje uit amerika; een vernietigend advies; verkopen+ koersdoel 3,10, dat lijkt me zeer zwaar overdreven, post nl heeft, net als als, bijna alle andere bedrijven nu last van sterk oplopende kosten, onnodig extreem ziekte verzuim en de mensen die hun handen willen laten wapperen zijn zeer schaars, al met al kreeg tante Pos een dreun van 8,76%, vorig jaar heb ik veel verdiend aan post nl, ik vrees dat ik daar van het jaar een stukje van moet inleveren, gelukkig had ik mijn positie al 1/3 terug gebracht, omdat inpost helemaal in elkaar stort en de Belg het ook gewoon slecht doet, zie je de bui hangen?? post nl profiteert, nl van corona, veel andere bedrijven zeker niet!!

De fantasie bij onze vuilboertjes is ook even weg, weer -2,5% voor renewi, Dalm heeft het niet zo op deze half concurrent, daar verdienen ze momenteel goud aan de hoge energie prijzen, nog nooit snakten de hoogovens zo naar oud metaal!!

Vandaag, mest over de akker rijden, want als je die niets geeft, dan krijg je door eigen schuld ook weinig terug en die topmedicijnen, die daar groeien, zijn en blijven, heel hard nodig!!

Morgen, rust en vreugde opdoen onder het altijd heerlijke Woord, misschien zingen we wel de prachtige bovenstemmer ps 43, Bert Nooteboom met zijn prachtige jongerenkoor geeft er een schitterende uitvoering van in Schiedam!!

Maandag hoop ik dat je weer kunt zien, dat onevenwichtig, te snel afbouwen van fossiel, ons trakteert op nog,hogere olie en gas prijzen, want dan blijft shelletje op meerdere fronten vergroenen!! SJALOOM!!!