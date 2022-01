Evans rekent op drie renteverhogingen

quote: Lepre Chaun schreef op 13 januari 2022 21:47:

Dan zullen er toch wel door de ECB wel 1 minimaal mogelijk komen richting de Herfst .

Denk dat Zij bij ECB start cijfer seizoen afwachten .

Dan zullen er toch wel door de ECB wel 1 minimaal mogelijk komen richting de Herfst .Denk dat Zij bij ECB start cijfer seizoen afwachten .

Die zijn nog zo in denial en maar volhouden dat ze gelijk hebben dat het tijdelijk is maar inmiddels al een jaar lang minder tijdelijk dan eerst gezegd en met een veel hogere inflatie dan gedacht maar dat maakt niet uit want dan zeg je weer ipv 2022 gewoon 2023 en 2024 en tada zie je wel dan kan het allemaal nog....En ondertussen bloed de massa en profiteren se rijken van een nog steeds printend beleid bij de ecb en vooral maar aangeven dat als programma A stopt op de achtergrond programma B vergroot wordt en natuurlijk het enorm verstorende negatieve rente gebeuren, compleet belachelijk, zou verboden moeten worden, betekend dat je eerder al zo ontzettend gefaald hebt dat je als ECB tot zo een idiote actie bent over gegaan.Of het doel is natuurlijk altijd al gewoon geweest om de massa uit te hollen ten faveure van de rijken.Niet voor niets is de omloopsnelheid van het geld mega laag omdat er veel te veel bij veel te weinig zit, dat is economisch compleet onwenselijk, behalve volgens die elite zelf natuurlijk en die bepalen wat er gebeurt....... cirkeltje rond.Lekker bloeden mensen.De werkelijke inflatie is nog wel wat procenten hoger dan die van de ecb.Je krijgt negatieve rente op je spaargeld.En natuurlijk die heel eerlijke vermogensrendementsheffing.Even zien -10% -0 5% -1.6%.... -12.1% voor wat eigenlijk??