Geen derde termijn voor KLM topman Elbers

Wat denk je zelf? Dat is het doel denk ik of in ieder geval iemand die naar hun pijpen danst. Elbers is een vent met een KLM hart en een eigen mening die pal achter zijn mensen staat en dat vinden zij in Frankrijk niet zo fijn. De RvC laat de oren hangen naar Frankrijk en laat Elbers in de steek daarmee is de laatste definitieve afslag naar Frankrijk genomen. Jammer, weer een NL bedrijf dat NL gaat verlaten.