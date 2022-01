Beursblik: update Just Eat minder erg dan gevreesd

quote: objectief schreef op 12 januari 2022 10:24:

welkom in de jaren 2000 e.v.; je loopt schijnbaar nog een paar decennia achter.

De thuisbezorging is een jong fenomeen, dat je binnenkort ook overal ziet opduiken.

Lekker objectief ben jij. ik zie ook wel de trend wijsneus. Je ziet het niet binnenkort opduiken , het is overal als je niet in een tinkywinky dorp woont. wie loopt er hier achter?ik zeg alleen dat het economisch niet gaat werken. Men neemt weer massal gewone taxis en hotels ipv ubers en AirB&B's want die moeten nu gaan verdienen , mensen in dienst nemen etc en dan worden ze duur. Dat afhalen is nu zo goedkoop omdat het bewust met verlies draait om klanten te trekken. op het moment dat het over is, bezorgers niet als slaven behandeld mogen worden etc. is het einde verhaal. Dan hebben bedenkers en investeerders hun geld binnen en is het verder geflopt.