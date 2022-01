Verder groeivertraging voor Just Eat Takeaway

Gezien de tendens en gezien het feit dat overheden langzamerhand inzien dat corona verschuift van pandemie naar endemie en de spastische paniekreacties (lockdowns) eraf kunnen, doet mij vermoeden dat die outlook van 15% groei in GTV in 2022 behoorlijk ambitieus is.



Helaas ook geen woord over consolidatie/Grubhub*.

-----

*EDIT (dank aan BW2017):



"The Company remains in discussion with several potential strategic partners to strengthen its US position"



Daarmee kan je alle kanten op.



Ziet er voor mij niet naar uit dat Jitse het opgeeft in de VS.

-----

Voor mij al met al geen reden de slingers op te hangen, maar we zullen zien hoe de markt reageert.



De peptalk van "Ron Testosteron" begint overigens om 10:30 ;-)