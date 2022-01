Powell schetst zachte landing

Laten wij deze man nou gewoon eens vertrouwen en ophouden met alles in twijfel te trekken wat hij te melden heeft. Hij weet waar hij het over heeft en de inflatie gaat zeker dalen in de loop van dit jaar dat is nagenoeg een automatisme in de vergelijking 22/21 ten opzichte van de ridicule vergelijking 21/20. Daarnaast zullen tapering en voorzichtige renteverhogingen hun werk gaan doen zonder dat de aandelenmarkt in elkaar stort.