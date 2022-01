Beursblik: Tesla top pick voor Goldman Sachs

Renteverhogingen gaan pijn doen bij bedrijven met flinke schulden. Laat Tesla nu juist een bedrijf zijn dat in hoog tempo zijn schulden aan het aflossen is, die zullen dus weinig last hebben van renteverhogingen., Sterker nog, er is zo veel vraag naar Tesla's dat de prijzen verhoogd kunnen worden. Binnenkort openen nog twee grote fabrieken, waardoor de produktie eind dit jaar kan verdubbelen. Tesla gaat Apple achterna, grote marges, weinig produkten, bijna iedereen wil het. Ik zeg kopen die aandelen Tesla, dit waarde-aandeel is ook een hedge tegen inflatie. Er komt nog veel meer goed nieuws aan: opname in DOW-Jones index, investment grade aandeel, een kleiner model, de Semi vrachtwagen, energie-opslag, energielevering, etc.