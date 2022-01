AEX licht hoger van start gegaan, forse koerssprong Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 790,89 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een koerswinst van bijna 5 procent, terwijl de Just Eat Takeaway in aanloop naar een update later deze week de grootste daler was, maar met een bescheiden koersverlies van 0,4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Bank of America voor Besi. In de AMX ging Air France-KLM aan kop met 1,3 procent. Aalberts noteerde met een half procent verlies onderaan. In de AScX won Kendrion 3 procent. Nedap verloor 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

