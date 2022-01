Schnabel: oplopende energieprijzen dwingen centrale banken mogelijk tot actie

Ach de januari inflatie jaar op jaar moet zowiezo wel op pakweg 10% uitkomen want het nieuwe jaar even werkelijke inflatie doorberekenen is overal merkbaar.



Of het nu de lavazza koffiebonen 500gr zijn bij de AH, van 7.19 naar 8.19 of bij de Jumbo van 6.97 naar 7.67...



Of de lokale schoarma tent waar alles tussen de 7 tot 14% duurder is geworden en die draait juist beter door corona dus ook daar geen medelijden net als bij de supermarkten.



Andere restaurants die npg niet zo lang afhaal doen of zelfs ook bezorgen verhogen ook duidelijk verder masr die gun je het dan weer wat meer gezien de omstandigheden.



Maar die prijzen gaan natuurlijk niet meer omlaag want zo werkt dat nu eenmaal en aangezien de salarissen nog steeds maar gemiddeld net wel of net niet 3% stijgen ga je er gewoon WEER 7% op achteruit.



Maar de ECB roept dat de inflatie wel weer gaat zakken en ja uiteindelijk zal dat zeker ook zo zijn een keer maar ondertussen is dit met zelfs negatieve rente, nog steeds printende centrale banken en is het niet links om dan wel weer met een ander programma en natuurlijk de vermogensrendementsheffing zeer schadelijk.



Maar nu dan toch misschien mogelijk een meer iets gaan doen ECB??



Vraag mij af hoeveel die dikkoppen er zelf bij faan krijgen bij de ECB.

Een verlaging zou voor dit wanbeleid rechtvaardiger zijn.