Amerikaanse banengroei veel minder sterk dan gedacht

quote: Stephanus1987 schreef op 7 januari 2022 14:48:

[...]



Dus hard ingrijpen, blijkt het uiteindelijk voor 80% aan supply chain en energieprijzen te hebben gelegen. Vervolgens een recessie, beetje 2018 verhaal

[...]Dus hard ingrijpen, blijkt het uiteindelijk voor 80% aan supply chain en energieprijzen te hebben gelegen. Vervolgens een recessie, beetje 2018 verhaal

Het ongebreidelde printen bedoel je.Ik lees op NOS een artikel over record inflatie in NL en dat het vooral door stijgende energieprijzen komt, maar geen woord over Lagarde/ECB en het gewetenloze printen. Daar beginnen ze pas over als het te laat is..