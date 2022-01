Citi ziet weer toekomst in Air France-KLM

Nooit naar analisten luisteren. Ze willen de particuliere belegger met flut aandelen KLM AF opzadelen zodat de smart money eruit kan gaan. Komt claim emissie aan en dan gaat de koers zo naar de 2 of 1 Euro. Dit aandeel heeft al meer dan 10 jaar geen dividend betaald... is alleen maar goed als je voor KLM Air France werkt hahha of ermee vliegt maar voor de aandeelhouder is het niets behalve handelswaar of sentimenteel.