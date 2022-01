Recordaantal Tesla's afgeleverd

quote: Jason Voorhees schreef op 2 januari 2022 21:03:

@TheProfitFactory, keep on dreaming, jij denkt dat ze in Duitsland, Japan en de rest van de wereld doorslapen. Die voorsprong daar geloof ik helemáál nix van. Das war einmahl!!!!

Ik rijd Tesla, wel fan van de auto, niet van het aandeel. De koers is inderdaad krankzinnig. Maar dessalniettemin is volkswagen niet het beste vergelijkingsmateriaal. Na een heel lange tijd ontkennen dat EV's toekomst hebben, heeft VW eindelijk een dedicated elektrisch platform neergezet (e-golf etc waren slechts omgebouwde auto's), na al die tijd kan het echter qua techniek nog steeds niet tippen aan Tesla of de Zuid Koreanen (Hyundai & Kia). Daarnaast rekent VW enorme bedragen voor haar EV's.De Japanners kun je al helemaal niet vertrouwen op EV gebied. Toyota heeft jarenlang heel veel onderzoeksbudget in waterstof auto's gepompt en ontkent dat EV's bestaansrecht hadden. De waarheid haalt ze aan alle kanten in en ze komen nu voor het eerst eens met een elektrische auto. Idem voor veel andere Japanners (Nissan heeft na de leaf ook niks nieuws meer ontwikkeld). Voor een long/short strategie zou ik long Hyundai, short Tesla pakken persoonlijk.