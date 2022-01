Drukke macroweek in verschiet

All the best for 2022! Naast voorspoed en goede gezondheid wens ik jullie allen een goed beleggingsjaar met mooie rendementen in het vooruitzicht. All the best ook voor de voltallige IEX-crew die interessante items, maar ook beleggers en geïnteresseerden via dit platform met elkaar in verbindt. Regelmatig resulteert dat in waardevolle en interessante specifieke content die positief kan bijdragen aan het beleggingsresultaat.



Ik las onlangs dat het vertrouwen in de Nederlandse politiek met 18% historisch laag is. Echter als je de vraag anders stelt en gevraagd had hoe groot het huidige wantrouwen is had je wellicht een beduidend hoger percentage als uitslag gekregen. Dit geldt ook voor gepubliceerde markt- of aandelen analyses. Inhoud en kennis van de content is vanzelfsprekend belangrijk, maar zeker niet minder belangrijk is het belang of werkelijke intentie van de auteur. Met name geldt dit voor zgn. small stocks met een relatief laag volume welke worden ‘gepromoot’ door sommige ‘betaalsites’ en abonnement verkopers. Ik struin dan ook graag over de verschillende fora en post regelmatig en belangeloos een ‘alternatieve’ lezing of mening over de markt, een aandeel, valuta of edelmetaal. It’s free content die ik graag met anderen deel.

Meer info: Linkermuisknop op ‘Jelle Trader’. Dan linkermuisknop op (Dikzwarte)aanhef, titel.

Open eventueel bijlage.