Olieprijs lager het jaar uit

Het is jammer dat shell niet de zelfde jaarplus neer heeft kunnen zetten, dan de beiden olies, shell kwam niet verder dan +32,13%, ook nog lang niet gek, maar ik had duidelijk meer verwacht, helaas heeft de koers van shell stevig te lijden gehad van luchtfietserij op klimaatgebied en het zeer onterechte verwijt, alsof shell weinig of niets doet voor ons klimaat, feit is dat shell 1 van de meest vergroenende oliebedrijven is, ik hoop dat de sprong naar het veel bedrijfs vriendelijkere engeland, gunstig voor het bedrijf en ons als aandeelhouders uit gaat pakken!!

Het de laatste tijd behoorlijk achterblijvende besi, heeft toch nog een jaarresultaat van51,31% neergezet, ook zijn achterblijven lijkt mij onterecht en is ook nog niet eerder voorgekomen!!

Post nl gaf de amx stevig het nakijken, ons goede postbedrijf sprintte 37,17% hoger, ook hij had zeker meer verdiend!!

Aperam kon zijn grote broer niet bij houden, maar kwam, desnietaltemin 39,54% hoger uit!!

De beste bank van europa sprong 60,21% hoger, maar daarvan geldt, dat ik te laat op de al rijdende trein ben gesprongen!!

De vuilboeren gaven mij toch een leuke plus van 40%, maar hier had ik ook veel eerder in moeten stappen, maar dat is me helaas een beetje door de vingers geglipt!!

Kpn was bij mij hekkensluiter, die pluste 9,77%, nu ja kpn geeft een leuk dividend van 5%, wat ook nog eens makkelijk als turbo inzetbaar is!!

Rode lopers had ik niet in de aanbieding in 2021, al met al een mooi beursjaar voor mij, een jaarrendement van 40%, vind ik helemaal zo gek nog niet, voor een ouwe rauwe bouwvakker, terug ziende constateer ik, dat ik veel te vlug uit de a chippis ben gestapt, maar ja, ik dacht; de rente en shell gaan veel meer stijgen!!

Vooruitblikkend, denk ik, dat een stevige positie in laagstaande goede, sterke hoge winstgevende bedrijven, met een prachtig dividend gezien de toenemende onzekerheid een verstandige keuze is, al mijn fondsen voldoen aan deze kriteria!!

Vanmorgen zijn we het nieuwe jaar heel hoopvol rond het WOORD begonnen, morgen kan het wel eens zijn dat we gaan luisteren naar die 2 heel oude mensen, die in hun hoge ouderdom het Kindeke JEZUS in de armen sloten, die oude man werd daar zo blij van dat hij een prachtige lofzang ging zingen; een mooie bovenstemmer,die ik heel graag zing!!

Rest mij alle beursvrienden en vriendinnen een blij gezond voorspoedig beursjaar toe te wensen,met een rendement van minstens 80%, want als jullie dat halen, dan zal het voor mij ook zeker de moeite waard worden!! Sukses!! en SJALOOM!!!