Olieprijs hoger gesloten

Jack Hoogland geeft in zijn beursverhaal aan, dat voor de oliemarkt ook steeds meer gaat gelden; bijna niemand investeert nog in nieuwe olieputten, geen nieuwe mijnen betekent; straks een enorm tekort aan broodnodige metalen, voor de olie is de situatie nog gekker, als een olieboer het waagt om in een nieuwe olieput te investeren, dan wordt hij per direkt aan de klimaat schandpaal genageld, gevolg; er begint een tekort aan olie te ontstaan, wat waarschijnlijk voor nog veel hogere prijzen zal gaan zorgen!!