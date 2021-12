Tesla moet honderdduizenden auto's terugroepen

Door ABM Financial News op woensdag 29 december 2021

Musk verkoopt weer aandelen Tesla

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft dinsdag voor nog eens een miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. Dit blijkt uit documenten ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.



Musk verkocht volgens deze documenten 934.000 aandelen voor iets meer dan 1 miljard dollar. Ook oefende hij 1,55 miljoen aandelenopties uit.





In totaal heeft Musk nu 15,8 miljoen aandelen verkocht, sinds hij op 7 november op Twitter aan zijn volgers vroeg of hij 10% van zijn belang in Tesla moest verkopen. Deze verkoop leverde hem iets meer dan 16 miljard dollar op. Ook oefende hij 22,8 miljoen aandelenopties uit.



Recent gaf hij al aan dat hij bijna klaar was met zijn verkopen.



Musk heeft een belastingaanslag van 11 miljard dollar te betalen.



Bron: ABM Financial News



