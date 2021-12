'Apple zet Indiase fabriek op zwarte lijst' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Een fabriek van Foxconn in Zuid-India is tijdelijk gesloten en dreigt door afnemer Apple op een zwarte lijst te worden gezet, na protesten van werknemers en een onderzoek naar de leefomstandigheden. Dit schreef Bloomberg woensdagochtend. “Naar aanleiding van recente zorgen over de voedselveiligheid en de huisvestingsomstandigheden bij Foxconn Sriperumbudur hebben we onafhankelijke inspecteurs gestuurd”, aldus een woordvoerder van Apple. “We hebben vastgesteld dat sommige afgelegen slaap- en eetzalen voor werknemers niet aan onze eisen voldoen en we werken samen met de toeleverancier om ervoor te zorgen dat dit snel wordt opgelost.” De productie in de fabriek wordt pas weer opgestart nadat noodzakelijke verbeteringen zijn doorgevoerd, aldus Bloomberg. Bron: ABM Financial News

