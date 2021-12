Update: grote kans op correctie AEX in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kans is groot dat de AEX in 2022 tegen een correctie aanloopt. Dit verwacht vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group. "Ik verwacht een lagere stand aan het einde van het jaar." Smit spreekt van "een gezonde correctie, geen extreme paniek". Klik hier voor: grote kans op correctie AEX in 2022 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.