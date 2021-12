Valuta: dollar verzwakt licht nu zorgen omikron afnemen

We hebben nu een paar mensen die aan omikron zijn overleden, dus waar praten we over, een storm in een glas water.

Ieder jaar sterven er in Nederland 17 duizend tot 20 duizend mensen aan verkeerd voorgeschreven medicijnen in Amerika schijnen dat er zo'n driehonderd duizend te zijn.

ieder jaar sterven er ruim 3000 duizend mensen in Nederland die ergens vanaf vallen.

Daar horen we niemand over.

Deze lockdowns kosten me klauwen met geld.