Gasprijs blijft dalen

In de jaren 70 speelde OPEC de sleutel rol .

Nu zijn we 50 jaar verder en de sleutel is nog in dezelfde handen .

Wanneer gaan we onafhankelijk zijn .

Nog een tien jaren geduld ( hopelijk minder )

Waterstof en nieuwe generatie kerncentrale .

Ondertussen zullen ze nog wel iets beter vinden ( deeltjes versnellers of iets anders )

Ben positief dat de markt gaat veranderen en beter voor het milieu maar we moeten geduld hebben .

Inderdaad varen er schepen met LNG gas ( De RUS MOET ONDER DRUK GEZET WORDEN )