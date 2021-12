Inkomen huishoudens bijna 3 procent hoger

Als gepensioneerde zie nog steeds niets gebeuren met ons inkomen we gaan we leveren al jaren in economische groei geen idee wat dat inhoud voor gepensioneerde of koopkracht verbetering ook zo n mooi woord worden we ook niet wijzer van er moet toch echt iets gebeuren laat de regering wat sneller dat pensioen akkoord doorvoeren en niet op de lange baan schuiven