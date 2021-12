ING stopt met retailactiviteiten in Frankrijk

quote: drooglegging schreef op 21 december 2021 14:39:

Steeds meer EU banken trekken zich terug in de eigen lokale thuismarkt waar voorheen synergie voordelen all over Europe juist werden aangemoedigd door overnames over de grens te doen.



Voorsorteren op het opknippen van de EU muntunie, versimpelen voor als het moment aanstaande is.



Geen enkele bank CEO durft het hardop te zeggen, maar off the record pissen ze allemaal op de ECB vanwege alleen al de absurd lage rente(zelfs negatief), de absurde opkoop toestanden en de blijvend stijgende inflatie.

Alles om de roze droom te verwezenlijken en de niet hervormende Zeur O Landen te helpen ………om juist niet te hervormen! en te teren op de rijkere Westerse landen.Brussel is het grootste gedrocht ooit gecreëerd. Door een aantal mafkezen waarvan de gulzige honger niet te stillen is. Holle bolle Gijs is er niks bij. Onverzadigbaar en hunkerend naar steeds meer macht. Ik zeg, weg ermee.Baas in eigen land.We kunnen coronasteun krijgen van x aantal miljard van Brussel, mits NL de hypotheekmarkt veranderd en of de huizenmarkt.Wij hoeven geen eigen betaalde steun, maar beter is geen geld meer vanuit NL over de balk te gooien in de portemonnee van Brussel.Moet je kijken wat we dan overhouden.Nee, ons zuur verdiende geld wordt gebruikt om de landbouw in Frankrijk te subsidiëren en een trijnbaantje in Hongarije aan te leggen.Men is goed bezig!