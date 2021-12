Beursblik: recordvolumes voor PostNL lonken door lockdown

quote: hhhhh schreef op 21 december 2021 10:51:

[...]



Ik verstuur via bol.com van Maastricht tot Den Helder en van Antwerpen tot Brugge en mijn spullen liggen niet in het magazijn van bol zelf. Dat gaat gewoon met postnl mee daar kan geen fietskoerier tegen fietsen. Alleen lokale bestellingen gaan met een fietskoerier bijvoorbeeld medicijnen van het ziekenhuis of de plaatselijke apotheek of afhaal maaltijden.

[...]Ik verstuur via bol.com van Maastricht tot Den Helder en van Antwerpen tot Brugge en mijn spullen liggen niet in het magazijn van bol zelf. Dat gaat gewoon met postnl mee daar kan geen fietskoerier tegen fietsen. Alleen lokale bestellingen gaan met een fietskoerier bijvoorbeeld medicijnen van het ziekenhuis of de plaatselijke apotheek of afhaal maaltijden.

Wat bol betreft het geeft een intentie aan om zelf ook te gaan bezorgen of in elk geval in te investeren. Wie zegt niet dat bol er voor kiest om bijvoorbeeld dekking te hebben in de 10 grote steden (volgens mij doet coolblue dat ook). Het buitengebied waar laat je dan over aan partijen als Postnl. Je haalt als het waren de krenten uit de pap?