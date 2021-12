Olieprijs geraakt door coronazorgen

Hier is het volle maan, dan vriest het normaal gesproken zelden, de volle maan is praktisch altijd heel goed zichtbaar, meestal een kraakheldere nacht, maar de dagen er omheen, heb je wisselvallig, veranderlijk weer, toch geeft hij wat vorst aan, rond het nieuwe jaar kon het wel eens stevig gaan vriezen, bij een sikkelmaantje, gaat koning winter meters maken, dat beeld zag je in de winter van 1963, elke keer opnieuw, waarbij ik opmerk; bij een groeiend sikkelmaantje, sloeg koning winter de temperatuur het hardste naar beneden; moraal van het verhaal, als omikron echt zo mild wordt, zoals ze beweren, dan is het nu zaak om shelletje stevig bij te kopen, want als er 1 aandeel is dat profiteert van die ijskoning, dan is het shelletje wel!!