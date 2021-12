Damrak start traditioneel rustige week voor Kerst onder hoogspanning

Alles dat van olie is gemaakt, wordt goedkoper.

Van ruwe olie wordt immers niet alleen benzine gemaakt, olie is ook de grondstof voor veel andere producten.

Denk aan plastic, autobanden en zelfs wasmiddelen.

Nu de olieprijs daalt kunnen die producten goedkoper worden.

Wat van ver komt wordt goedkoper: bij lagere brandstofprijzen wordt vervoer goedkoper.

Niet alleen vervoer over de weg en over zee, maar vooral vervoer door de lucht, want de kerosineprijs daalt mee met de olieprijs.



Per saldo is een lagere olieprijs goed voor de economie.