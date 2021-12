Lagere start AEX voorzien na terugval Wall Street

Er kan een situatie ontstaan die vele wijzen (deskundigen op allerlei gebieden) niet kunnen oplossen. De persoonlijke interpretaties zijn oké. De soep die daaruit gekookt wordt is ook oké. Tenminste als het om één land gaat. Bij meerdere landen (Europees Parlement) wordt van alle aangedragen besluiten per land wederom een soepje gekookt. Nu is het gezamenlijke soepje ineens niet meer oké. Per land moeten de equalizers zo worden bijgesteld om de soep op smaak te brengen dat ze er met hun allen van kunnen smullen. Stel dat dat is gelukt, dan is de soep te heet, te lauw, de lepel is te klein, te groot er zit sowieso een een veelvraat en betweter tussen. En dan wordt er ook nog gedreigd door een meneer in een groot land met een landje pik duim in de mond (troepen concentratie bij een grens) om een gaskraantje ergens te gaan dichtdraaien omdat men elkaar toch niet echt zo lief vindt. Kort samen gevat is dit de economische tol om niet zelfvoorzienend te zijn zodat er met je voeten gespeeld wordt.