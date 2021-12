Wall Street lager gesloten

Met de beleidswijziging is volgens marktvolgers het risico van een op hol geslagen stijging van de consumentenprijzen weggenomen.



Grappig zeg. De afgelopen 20 jaar hebben we wel gezien dat noch QE, noch rentewijzigingen, zowel in europa als in de VS, geen enkele invloed hebben gehad op de inflatie.

Jarenlang hebben ze tevergeefs getracht om de inflatie de richting 2% te krijgen. Zonder succes.

En nu denkt deze analist dat door de huidige stappen Powell de inflatie in de VS onder controle is….. Wat een grap! Simpelweg wereldwijd probleem van vraag en aanbod en dan met name tekorten van grondstoffen waardoor prijzen, vanzelfsprekend, stijgen. Schaarste noemen ze dat… krijg je bij les 1 economie.