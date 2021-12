Update: Ebusco krijgt opdracht voor levering 90 elektrische bussen

quote: MOEdig Voorwaarts schreef op 21 december 2021 14:39:



Verder wel een fascinerend bedrijf; ik weet nog steeds niet waar hun vermeende gigantische concurrentievoordeel vandaan komt, hoewel ik iets heb gelezen over een gewichtsvoordeel. Wellicht maken ze de bussen van piepschuim??

Van composiet. Althans de zijwanden en dak dat ik zo snel kan zien. Denk dat het grote voordeel is dat ze hebben t.o.v. andere is dat het voordeel van een lager gewicht sneller onderkend is en er veel luchtvaart mensen zijn aangenomen in de afgelopen jaren die al een mindset hebben om licht te bouwen. VDL gaat ook naar composieten zijwand, dus dat geeft wel aan dat meerdere concurrenten dit zien als een stap (laag gewicht) waar een goede business case achter zit. Want lager gewicht betekent sowieso meer ontwikkelingskosten en composiet zal ook een flinke initiële investering vergen.