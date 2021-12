Elon Musk verkoopt weer aandelen Tesla

De koersval die gigantisch zal zijn komt altijd wat later ! Elektrische auto's zijn over een paar jaar gewoon achterhaald . Er komen straks gewoon auto's op waterstof met heel veel meer power-opslag in waterstof ! Elon Musk weet gewoon nu al dat elektrische auto's het uiteindelijk niet gaan worden ! Dus tuurlijk, daarom verkoopt ie z'n hele handel geleidelijk voor ca de hoofdprijs . TESLA is iets zeer tijdelijks ! Pietje particulier zit straks met de gebakken peren in TESLA ( aangekocht tegen zowat de hoofdprijs hi hi ) . Als iedereen TESLA gaat rijden raakt het elektra-net zeer zeer zwaar overbelast , dat kan gewoon niet . Is ook veels te duur ! Blijft gewoon veels te duur ! Geen haalbare kaart . Pietjes stappen telkens weer redelijk hoog in omdat ze denken dan nog een koopje te hebben en gokken op een terugstijging van de koers van TESLA . Terwijl ze nu nog steeds maar amper winst kunnen maken . De KW van dit aandeel is gewoon veel en veels te hoog en bij een beetje pech zelfs negatief !