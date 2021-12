Beursblik: bezorgen boodschappen in Canada goede keuze Just Eat

Poeh, wat een pessimisme allemaal ;) Ik zou zeggen: bekijk eens op seekingalpha: seekingalpha.com/article/4474893-just... Interessant artikel. Uiteindelijk is het een waarderingsvraagstuk en sum of the parts. Het probleem van JET is op het moment dat er weinig vertrouwen in het management is, in de bijzondere situatie dat het track record best sterk is. Het zit dus met name op weinig vertrouwen in de communicatie c.q. communicatie over toekomstige strategie, en het verkeert in onmin bij enkele grote aandeelhouders. Erg vervelend, met name voor de koers. Maar de business is ijzersterk. Op lange termijn volgt de koers de lijn van de business, en die is crescendo. Ik ben vol vertrouwen, en heb vandaag weer een stukje bijgekocht.