Philips wil CEO PostNL als nieuwe commissaris

Ik denk dat het tijd wordt dat Philips eens wat mensen opneemt in haar organen met een medisch / medisch technologische achtergrond in plaats van algemene management ervaring, daarvan heeft ze er genoeg. Dat zou de strategische richting van de onderneming beter weerspiegelen ondersteunen. Wellicht dat dit soort bestuurders ook kunnen voorkomen dat fouten als de beademingsapparatuur in de VS nog een keer plaatsvinden of zo uit de hand lopen.