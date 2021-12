Afwachtende start AEX voorzien door zorgen over omikronvariant

quote: Kaviaar schreef op 14 december 2021 08:48:

Evergrande's boss forced to sell an additional 277.8 million shares as China's government says it's not bailing the property giant out





markets.businessinsider.com/news/stoc...

Exact, maar daar hoor je nergens iets over. Lijkt me iets van grotere zorg en ook rentebesluiten FED/ECB verdacht stil. Stilte voor de storm of valt het toch allemaal mee en stijgen we in '22 lekker door?