Azerion via beursvehikel naar de Amsterdamse beurs

Bedrijf lijdt verliesFigee en Haan worden commissaris bij een bedrijf dat groot is geworden door kralen te rijgen. Azerion heeft sinds 2015 meer dan veertig overnames gedaan. Alleen al dit jaar besteedde de beurskandidaat €139 mln aan negen acquisities. Vaak zijn dat kleinere overnames, maar er zitten ook grotere tussen. De overname van de Duitse gameontwikkelaar Whow eerder dit jaar kostte bijvoorbeeld €56 mln.Die overnames zijn de afgelopen jaren betaald met schuld. In 2019 had Azerion zelfs nog een negatief eigen vermogen. Eind 2020 veranderde dat in een kleine plus van €6 mln, maar niet omdat het bedrijf winst maakt: onder aan de streep lijdt het verlies. De omslag in het eigen vermogen is te danken aan de omzetting van een achtergestelde lening, zo blijkt uit een toelichting op de jaarrekening 2020.Als de overname door Efic1 doorgaat, verandert dat beeld overigens drastisch, aangezien er dan €382 mln aan eigen vermogen de balans van Azerion binnenstroomt. Geld voor nieuwe overnames.€1,3 mrd waard?Ook bij de waardering van Azerion zijn kanttekeningen te plaatsen. De waarde van €1,3 mrd berekenen Azerion en Efic1 door een multiple los te laten op de verwachte omzet voor 2022. Die multiple leiden zij af van een groep beursgenoteerde gameontwikkelaars. Zo'n omzetmultiple is niet de meest gangbare waardeberekening. Meestal werken analisten met een multiple op basis het bruto bedrijfsresultaat (ebitda).Daar komt bij dat de verwachte omzet van de gameontwikkelaars is berekend door analisten, terwijl Azerion een eigen schatting doet. Hier wreekt zich dat het bedrijf via een spac naar de beurs gaat. De blik van buiten zoals bij een normale beursgang, ontbreekt.Azerion gaat ervan uit dat de omzet, zonder acquisities, volgend jaar met 27% groeit tot €450 mln. De voorspellingen van ceo Atilla Aytekin komen niet altijd uit. In een interview met het FD raamde hij vorig jaar oktober de omzet over 2020 op €250 mln. Dat werd €195 mln.Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1424935/gamebedri...