Beursupdate: AEX op Wall Street

Asml staat het meeste in de plus, je ziet op de europese aandelen markten, ook steeds meer faang ontstaan, enkele steendure toppers worden, direkt bijgekocht bij opklarend beursweer, terwijl beloftevolle laagstaande aandelen, volledig buiten beeld blijven!!

Normaal zegt het spreekwoord; een goed begin, is het halve werk, maar dat ging bepaalt niet op bij mij, van de week, dindag noteerde ik meer dan 3% +, maar op vrijdag, was het weggeschrompeld, tot + 0,7% en daarmee zette de aex mij voor gek, die ging 2%+!!

1 van de toppers van broer Leo trok de kar, arcelor pluste 4,89%, leo is een echte treinfanaat, van de week was de nacht van Rail Away, 1m hoofdspoor weegt 66kg, zou daardoor mittal zo'n sprong omhoog hebben gemaakt??

Broertje aperam, kwam nog niet aan de helft+2,04%, drama kleutertje amg zette van de week max prestaties neer+8,09%, als je alleen naar de koers kijkt, dan geldt zeker; buy de dip, maar de lithium markt, is nogal een grillig gebeuren!!

Shell gaat met 99,75% van de stemmen voor, weg uit de klimaat luchtfietsende nederlandse natie, de veel realistiser opstelling van de engelsen, op dit gebied, zal wel een enorme opluchting voor hen zijn, shell had voor hun stevig, alle hens aan dek klimaat beleid, veel beter verdiend, heel jammer dat de blinde klimaat ridders, niet beseffen, dat shell, alle klimaat knaken moeten verdienen met fossiel, het doel van de klimaat riddertjes is goed, de weg er naar toe ronduit dramatisch, door hun toedoen, worden er nu weer veel meer kolen gebruikt, de eerste verhuis reaktie was moedgevend, shell ging leuk omhoog, maar het eerst dalende amerika trok hem toch weer rood, op weekbasis, gelukkig net niet+0,40%, ik denk dat nu de victory van shell gaat beginnen, heel veel seinen staan mooi groen, alleen vriend corona kan de pret bederven!!

Kpn had ook eens een groene kersttak+2,33%, hoe is het mogelijk!!

Tante Herna, moet zelf op de postfiets, zo druk is het, maar de koers, doet; zachtaan, dan breekt het lijntje niet;+1,4%!!

Besi lijkt wat meer in de piktuur te komen, hij kan het tegen de aatjes, weer opnemen+0,46%!!

Aan vuil denkt niemand, richting de feestdagen, ook renewi vlamde niet, maar was toch een winner met +1,4%!!

Vandaag nog een paar mooie nacht Rail Away's kijken, voor ze weer verdwijnen, een klimaat vriendelijker vakantie kun je je eigen niet bedenken!!

Morgen genieten van het echte Licht der wereld, de HEILAND, de blinkende Morgenster, wie HEM binnen laat in het hart, ontvangt voor eeuwig licht en uitzicht!!

Maandag hoop ik dat, uiteindelijk, de eindejaarsrally echt gaat beginnen,ik hoop dat schelletje het peleton gaat aanvoeren, maar dan moet vriend corona, zich wel koest houden, natuurlijk!!SJALOOM!!!