'Aandeel AMG heeft slag gemist'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel AMG is ten opzichte van cyclisch vergelijkbare aandelen en de prijsstijging voor lithium vanaf het begin van dit jaar tot nu achtergebleven. Dit stelde ING vrijdag vast in een analistenrapport. De prijs van lithium is sinds het begin van dit jaar bijna verdrievoudigd, een rally die aan AMG voorbij lijkt te zijn gegaan, aldus ING, die de relatief achtergebleven aandelenkoers ook verbond aan de terughoudende outlook van AMG voor 2022. In die outlook is volgens ING de opgelopen prijs voor lithium nog niet verdisconteerd, waarmee dan ook nog sprake is van een significant opwaarts potentieel. Voldoende reden voor een bevestiging van het koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 35,00 euro. Analist Stijn Demeester rekent op een herstelrally voor AMG, ook omdat AMG een uitstekende kans biedt voor ESG-beleggers. Het aandeel AMG noteerde vrijdag op een rood Damrak 3,7 procent hoger op 25,72 euro. Bron: ABM Financial News

