Positieve studieresultaten griepvaccin Moderna

Ik vind het juist een hele mooie ontwikkeling, dit is mRNA vaccin tegen griep dat je niet een half jaar vantevoren hoeft te maken maar kort voor het griepseizoen gemaakt kan worden. Daarnaast is dit de start naar een combinatie van verschillende mRNA vaccins in één waardoor we tegen covid, griep en andere long ziekten beschermd kunnen worden. Dit lijkt me prima, de huisartsen worden minder belast met nutteloze bezoeken van mensen met griep, meer mensen kunnen aan het werk blijven en ja ook aan de griep sterven nog steeds vele mensen.



Maak je niet ongerust je weerstand heeft nog steeds genoeg te doen met alle miljoenen bactieren die we dagelijks binnen krijgen en vriussen die in warme treinen, bussen, winkels etc. rond gaan.