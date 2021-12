Beursblik: langverwachte deal Stern eindelijk rond

Naar mijn mening nu leuk geld ophalen bij Stern. Hoop wel dat ze ruimte hebben opengelaten van andere bieders zoals Van Mossel.



Ga ik wat rekenen: aantal aandelen 5,68 mln

Totale waarde bod E 103 mln plus opbrengst Bovemij bij boekwaarde 19,3 mln is 122,3 mln

Per aandeel E 18,1 plus E 3,4 is E 21,50



De CEO had het niet zolang geleden over minimaal de boekwaarde bij verkoop is E 23,5

Reken ik 30%premie op bovenop boekwaarde waarde Bovemij bij verkoop dan wordt dat opbrengst Bovemij per aandeel E 4,4 per aandeel en wordt het totaal per aandeel E 22,50



Laatste opbrengst zit dicht bij minimumschatting CEO



Nu koers ca E 16,80 dus minimaal E 6 per aandeel te halen.



Groet, Jonas



Ik heb er een paar duizend bijgekocht